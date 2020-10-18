Japonya'dan yeni Covid-19 test yöntemi! Nefesten virüsü tespit eden sistem geliştirildi

Japonya'daki Tohoku Üniversitesi ve tıbbi ekipman üreticisi Shimadzu Corp. korona virüs enfeksiyonlarını tespit etmek için yeni bir test metodu geliştirdi. Potansiyel virüs taşıyıcılarının nefesindeki su buharını analiz ederek içerdiği proteinler üzerinden enfekte olup olmadıklarını belirleyen sistemin verdiği sonucun doğruluğunun ise yaygın olarak kullanılan polimeraz zincir reaksiyon (PCR) testleriyle neredeyse aynı olduğu açıklandı. Yaklaşık 1 saat içinde sonuç verdiği kaydedilen sistemin seri kullanımına geçilmesi halinde, söz konusu test metodunun kullanımı konusunda dünyada bir ilk olacak.

Gözler klinik çalışma sürecinde

Tohoku Üniversitesi ve Shimadzu Corp. yaklaşık 6 ay sürecek klinik çalışma sürecinin ardından yeni test teknolojisini birkaç yıl içinde pratik kullanıma sunmayı hedeflediklerini duyururken, cihazın korona virüs dışındaki birçok virüsün teşhisinde de kullanılması bekleniyor.