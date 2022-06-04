Japonya'nın geleneksel insanlı faytonu: Jinrikisha

Japonya'da yıllar önce evlerden tren istasyonlarına insan taşımak için üretilen "Jinrikisha" adlı faytonlar, halen popülerliğini koruyor. İnsanlar tarafından çekilen tarihi faytonlar, havaların da düzelmesiyle Tokyo'nun turistik merkezi Asakusa'da yeniden yolcu taşımaya başladı. Günümüzde taşımacılık amacıyla değil, şehir turu yaptırmak üzere tercih edilen faytonlarda çalışan kadınların sayısının artması dikkat çekiyor.

Fiziksel zorluğu nedeniyle erkeklerin yapmayı tercih ettiği işi tam zamanlı olarak yapan Misa Okazaki, "İnsanların yüzündeki gülümsemeyi görmek beni mutlu ediyor. Tura çıkardığım insanlar genelde çok keyif alıyor. Bu yüzden bu işi yapıyorum" dedi. Yaklaşık 30 dereceyi bulan sıcaklarda insan taşımanın zor olduğunu belirten Misa Okazaki, "Sıcaktan korunmak için bolca sıvı tüketiyoruz. Sporcu içeceklerinin yanı sıra tuz kapsülleri alarak sağlığımızı korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrenciyken ilgimi çekiyordu"

Yarı zamanlı olarak fayton sürücülüğü yapan Miki Watanabe de öğrencilik yıllarında ilginç bulduğu bu işi, mezun olduktan sonra yapmaya karar verdiğini söyledi. "Fiziksel olarak zor olsa da çok eğlenceli ve aktif bir iş olması, güçlükleri göz ardı etmemi sağlıyor" diyen Watanabe, fayton sürücülüğü yapan kadınların son yıllarda arttığını ifade etti.

Burak Ersoy

