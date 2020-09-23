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Japonya'nın potansiyel Covid-19 ilacı Avigan ile ilgili umut verici gelişme

Japonya'nın potansiyel Covid-19 ilacı Avigan ile ilgili umut verici gelişme
Japonya'nın potansiyel Covid-19 ilacı Avigan ile ilgili umut verici gelişme

Covid-19'un potansiyel tedavi yöntemi olarak görülen Japonya üretimi antiviral ilaç Avigan'ın semptomları hafifletmede başarı gösterdiğini açıklayan üretici firma, yasal kullanım için başvuru sürecini Ekim itibariyle başlatacağını duyurdu.

Japonya'nın Covid-19 tedavisinde umut olarak gördüğü antiviral ilaç Avigan'la ilgili yürütülen klinik çalışmalarda sona gelindiğinin açıklanmasının ardından üretici firma Fujifilm'den bugün umut verici bir açıklama daha geldi. Şirketin resmi sitesinde yer alan açıklamada, klinik testlerde ilacın semptomları hafifletmede etkinlik gösterdiğinin saptandığı belirtilerek, Avigan'ın korona virüs tedavisinde kullanılabilmesi için gerekli izin başvurusunun Ekim ayı itibariyle yapılacağı kaydedildi.

"Semptomları hafifletiyor"

Şiddetli semptomları olmayan 156 hastadan elde edilen verilerin analizine göre, Avigan tedavisi uygulanan hastaların ortalama 11.9 gün içinde iyileşme gösterdiği belirtilirken, ilaç tedavisi uygulanmayan placebo grubunda ise iyileşme sürecinin 14.7 gün olduğu ifade edildi. Ayrıca, onay sürecine dek klinik verilerin detaylı analizine devam edileceği vurgulandı.

Çalışmalarda sona gelinmişti

Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın Covid-19 karşısındaki etkinliğini kanıtlamaya yönelik testlerde dün sona gelindiği açıklanmış, normal şartlarda Haziran'da sonlanması hedeflenen sürecin, yeni enfeksiyon sayısındaki düşüş nedeniyle klinik çalışmalarda gecikmeye neden olduğu bildirilmişti. Önümüzdeki günlerde hükumetin kullanımına onay vermesi durumunda Avigan, antiviral ilaç Remdesivir ve steroid ilaç Deksametazon'un ardından Japonya'da Covid-19 tedavisinde kullanımına izin verilen üçüncü ilaç olacak.

Ölü sayısı bin 500'ü aştı

Japonya'daki toplam Covid-19 vak'a sayısı Şubat ayında Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dahil olmak üzere 80 bin 500'e ulaşmış, bin 519 kişi ise korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Burak Ersoy
 

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