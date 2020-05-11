İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya'nın sağlık sistemi alarm veriyor

Japonya'nın sağlık sistemi alarm veriyor
Japonya'nın sağlık sistemi alarm veriyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni tip korona virüs hastalarına ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90'ının dolduğu açıklandı.

Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşarak 283 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, Japonya'nın sağlık sistemini tehdit ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Tokyo'da Covid-19 hastaları için ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90'ının dolduğunu açıkladı. 28 Nisan itibariyle bin 832 korona virüs hastasının sağlık kurumlarına yatışının gerçekleştiği belirtilirken, söz konusu hastaların dev metropoldeki 2 bin yataklık kapasitesinin yüzde 91.6'sını doldurduğu ifade edildi. Vaka sayısındaki olası artışa karşı Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakaları için ayrılan yataklı hasta kapasitesini 4 bine çıkarmayı hedefliyor. Hastalığı hafif atlatan kişiler ise sağlık sistemindeki tıkanmanın önüne geçmek için hükümetin tahsis ettiği otel odalarında izole ediliyor.

En fazla vaka Tokyo'da

Korona virüs (Covid-19) şu ana kadar Japonya'da 16 bin 559 kişiye bulaşmış, Tokyo ise 4 bin 868 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olmuştu. Ülke genelinde 647 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Burak Ersoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.