Japonya'nın yeni savunma planı onaylandı

Japonya'nın önümüzdeki dönemde uygulayacağı savunma politikalarını belirleyecek Yeni Ulusal Savunma Programı ve Beş Yıllık Ara Dönem Savunma Programı, Salı günü düzenlenen kabine toplantısında kabul edildi. Japonya'nın içinde bulunduğu zorlu güvenlik koşullarına göre düzenlenen savunma programlarının, Çin'in deniz ve havada hızlı gelişen askeri varlığı ile uzay çalışmaları ve siber hakimiyet alanlarındaki artan gücüne yönelik tedbir niteliği taşıdığı belirtildi.

Kuzey Kore tehdidine karşı entegre savunma

Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının ve balistik füzelerinin oluşturduğu tehdidin değişmeden varlığını sürdürdüğü gözetilerek hazırlanan programa göre, Japonya çok boyutlu ve entegre bir savunma politikası uygulayacak. Kara, deniz ve hava alanlarına ek olarak, uzay sistemleri ve siber güvenlik alanlarında da yatırım yapılacak.

Uçak gemisi geliyor

Pasifik Okyanusu'ndaki savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Japonya'nın, ülkenin en büyük savaş gemisi olan İzumo'yu, uçak gemisi olarak görev yapacak şekilde dizayn edeceği öğrenilirken, yeni uçak gemisine iniş ve kalkış yapabilecek en son teknoloji ürünü F-35B savaş jetleri alınacağı kaydedildi. Savunma planına göre, yeni savaş jetleri, gemide düzenli olarak konuşlanmak yerine, acil durumlarda kullanılacak ve eğitim amacına da hizmet edecek. Planda yer alan bu görev tanımında, Japonya'nın savaştan feragat eden mevcut Anayasası ve ‘sadece savunma' ulusal politikasına bağlı kaldığı ve yeni uçak gemisi Izumo'nun, ‘saldırgan uçak gemisi' olmayacağı kaydedildi.

100 savaş uçağı yenilenecek

Kabine ayrıca, 42 adet F-35Bs ve 63 adet F-35As model jetin, yaklaşık 100 eski savaş uçağının yerini almasını öngören planı da onayladı.

Rekor savunma harcaması

Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 5 yıl içinde 240 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşması beklenen savunma harcamalarını, maliyeti düşürerek yaklaşık 17 milyar dolar azaltmayı hedefliyor.

Burak Ersoy

