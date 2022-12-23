Japonya'yı etkili olan yoğun kar yağışında can kaybı 8'e yükseldi

Japonya'da kuzey ve batı eyaletlerinde 17 Aralık'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı ise 45'e yükseldi. Ishikawa eyaletindeki Kanazawa şehrinde sabah saatlerine kadar kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kar kalınlığı, Hokkaido'daki Otoineppu kasabasında 20, Toyama eyaletinin Takaoka şehrindeki Fushiki'de 17, Kochi şehrinde ise 12 santimetre ölçüldü. Kar kalınlığının cumartesi sabah saatlerine kadar Hokuriku'da metreye, Niigata eyaletinde 90 santimetreye, Tohoku, Tokai ve Chugoku'da ise 70 santimetreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Yoğun kar nedeniyle tren seferlerinde de aksamalar meydana geldi.

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