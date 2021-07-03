Japonya'yı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp

Japonya'da etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, yerel otoriteler de olası nehir taşkınları ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

20 kişi kayıp

Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde meydana gelen heyelanın ardından 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, yerel otoritelerin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) takviye personel talebinde bulunduğu öğrenildi.



Burak Ersoy

