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Japonya'yı vuran Nanmadol Tayfunu'nda 21 kişi yaralandı

Japonya'yı vuran Nanmadol Tayfunu'nda 21 kişi yaralandı
Japonya'yı vuran Nanmadol Tayfunu'nda 21 kişi yaralandı

Japonya'da etkisini sürdüren Nanmadol Tayfunu nedeniyle tahliye çağrısı yapılan kişi sayısı 7 milyon 959 bine yükselirken, en az 21 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya'yı vuran Nanmadol Tayfunu'nda 21 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Japonya'da etkisini sürdüren Nanmadol Tayfunu'nda bilanço netleşmeye başladı. Okinawa ve Kagoshima eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle tahliye çağrısı yapılan kişi sayısı 7 milyon 959 bine yükseldi. Biri itfaiye görevlisi olmak üzere en az 21 kişinin fırtına nedeniyle yaralandığı bildirilirken, birçok bölgedeki nehirde su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı açıklandı. Kyushu Elektrik Dağıtım şirketi, 190 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Tren istasyonlarında su baskını

Başkent Tokyo'daki Tozai Tren Hattı üzerinde bulunan Lidabashi İstasyonu ile Kudanshita İstasyonu arasındaki demiryolunda tayfunun neden olduğu aşırı yağışlar sebebiyle su baskınları yaşanmıştı. Tren seferleri geçici olarak askıya alınırken, Tokyo İstasyonu'nda Keiyo hattı girişindeki katlar arasında su sızıntısı meydana gelmişti. Yurokucho ve Ueno tren istasyonlarında da katlar arasında su sızıntısı yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, istasyondaki birçok kişinin sulardan korunmak için şemsiye kullandığı görülmüştü.

Yetkililer uyarmıştı

Japonya'da dün itibariyle etki gösteren Nanmadol Tayfunu yetkilileri alarma geçirmiş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun neden olduğu atmosferik belirsizliğin Kagoshima eyaletinin Amami bölgesine saatte 108 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar getirdiğini duyurmuştu. Yerel otoriteler, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulunmuştu.

Burak Ersoy

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