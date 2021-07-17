İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya'yı vuran sel ve heyelanda can kaybı 13'e yükseldi

Japonya'yı vuran sel ve heyelanda can kaybı 13'e yükseldi
Japonya'yı vuran sel ve heyelanda can kaybı 13'e yükseldi

Japonya’da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Japonya'yı vuran sel ve heyelanda can kaybı 13'e yükseldi - Tıkla İzle

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde arama-kurtarma faaliyetleri felaketin 14. gününde sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis güçlerinden oluşan arama-kurtarma timleri bugün de kendilerinden haber alınamayan 15 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede yürütülen enkaz temizleme çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Afet bölgesinde yaşayan yaklaşık 500 kişinin halen Atami şehrinde kendilerine tahsis edilen bir otelde kaldığı ifade edildi.

130 ev zarar görmüştü

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemiş, Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde görülen mevsim normalleri üzerindeki yağış nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

Afetten en fazla etkilenen bölge Shizuoka eyaletindeki Atami şehri olurken, yaşanan sel ve toprak kaymasında 130 evin zarar gördüğü açıklanmıştı.

Birçok bölge sakini geçici olarak otel ve benzeri tesislere tahliye edilirken, bazı okullarda eğitime ara verilmişti. Felaketin ardından birçok bölge sakininden haber alınamadığı kamuoyuna yansımıştı.

Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları kurtarma çalışmalarını zorlaştırmıştı.

Burak Ersoy
 

İLGİLİ HABER
Japonyadaki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 12ye yükseldi Japonya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi
İLGİLİ HABER
Japonyadaki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 9a yükseldi Japonya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 9'a yükseldi
İLGİLİ HABER
Japonyada sel felaketi nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi Japonya’da sel felaketi nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi
İLGİLİ HABER
Japonyada şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı
İLGİLİ HABER
Japonyadaki sel ve heyelan felaketinde bilanço yükseliyor: 7 ölü Japonya’daki sel ve heyelan felaketinde bilanço yükseliyor: 7 ölü
İLGİLİ HABER
Japonyadaki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4e yükseldi Japonya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4’e yükseldi
İLGİLİ HABER
Japonyada sel ve heyelan felaketinin bilançosu artıyor Japonya'da sel ve heyelan felaketinin bilançosu artıyor
İLGİLİ HABER
Japonyayı vuran sel ve heyelanda 300 ev zarar gördü Japonya’yı vuran sel ve heyelanda 300 ev zarar gördü
İLGİLİ HABER
Japonyayı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.