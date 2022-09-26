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Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti

Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti
Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti

Japonya'da etki gösteren Talas Tayfunu nedeniyle Shizuoka eyaletinde 4 bin 30 yapının sular altında kaldığı, 63 bin hanede ise su kesintisi yaşandığı açıklandı.

Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti - Tıkla İzle

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Shizuoka eyaleti başta olmak üzere Japonya'nın geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti. Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, 12 şehir ve kasabadaki 4 bin 30 yapının sel suları altında kaldığı bildirildi. Tayfunun ardından 63 bin hanede su kesintisi yaşandığı açıklanırken, kesintilerin kısmi olarak sürdüğü ifade edildi. Su kesintisi yaşanan bölgelere tankerlerle su taşıyan yerel otoritelere bölge sakinleri de kendi çabaları ile destek verirken, bazı bölgelerde uzun su kuyrukları oluştu.

Burak Ersoy

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