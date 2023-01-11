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JASAT'tan şafak operasyonu: 5 yıldır aranıyordu

JASAT'tan şafak operasyonu: 5 yıldır aranıyordu
JASAT'tan şafak operasyonu: 5 yıldır aranıyordu

Şırnak’ta uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şırnak'ın Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik teknik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B yakalandı.

JASAT, araştırmalar sonucu H.B'nin isimli şahıs saklanma ihtimali olan 3 farklı köyde fiziki takip başlattı. Şırnak ve Uludere JASAT ekipleri, şafak vakti operasyon düzenleyerek söz konusu adreslere arama yapıldı. Düzenlenen operasyon sonucu H.B., yakalanarak gözaltına alındı.

Firari hükümlü, JASAT ekiplerince Şırnak T tipi kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildiği bildirildi.

Melih Yiğit
 

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