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JASAT'tan tefecilere şok baskın: 4 kişi yakalandı

JASAT'tan tefecilere şok baskın: 4 kişi yakalandı
JASAT'tan tefecilere şok baskın: 4 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri 6 ayrı adrese düzenledikleri operasyonlarla tefecilik yapan ve mağdurlara zorla senet imzalattığı tespit edilen aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 4 şahsı yakaladı. Baskınlarda çok sayıda senet ve satış sözleşmesi, çeşitli bankalara ait dekont ele geçirildi.

JASAT’tan tefecilere şok baskın: 4 kişi yakalandı - Tıkla İzle

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, 4 şüpheli şahsın çıkar amaçlı suç örgütü kurarak insanlara yüksek faizle para verip, zorla senet imzalattığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Silivri ve Çatalca bölgesinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri; Silivri'de 4, Çatalca'da 2 olmak üzere toplam 6 ikamet ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de olduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Mağdurlara yönelik çok sayıda imza örneği bulundu

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 32 adet 9 mm fişek, 1 tane dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, mağdur şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ve satış sözleşmesi, çeşitli bankalara ait dekontlar, mağdurların listesinin bulunduğu 1 ajanda ile küçük kağıtlara tatbik edilmiş imza örnekleri ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından Tefecilik suçunu örgütlü işleme ve zorla senet imzalatma suçlarından adli makamlara sevk edildi.

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