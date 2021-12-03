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Jasikevicius: 'Sinan Erdem'de kazanmak bizim için gerçekten çok önemliydi'

Jasikevicius: 'Sinan Erdem'de kazanmak bizim için gerçekten çok önemliydi'
Jasikevicius: 'Sinan Erdem'de kazanmak bizim için gerçekten çok önemliydi'

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes maçından sonra yaptığı açıklamada, "Sinan Erdem'de kazanmak bizim için gerçekten çok önemliydi" dedi.

Jasikevicius: 'Sinan Erdem'de kazanmak bizim için gerçekten çok önemliydi' - Tıkla İzle

THY Euroleague'in 13. haftasında Barcelona Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i uzatmalarda 95-93'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımını ve Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran Anadolu Efesli basketbolseverleri tebrik ederek, "İlk yarıda Anadolu Efes'i kontrol etmeyi başaramadık. Hanemizde 47 sayı gördük. Üçüncü çeyrekle daha iyi bir performans sergiledik. Savunma taktiğimizi değiştirdik. Anadolu Efes gibi bir takıma karşı 33 sayı buldu. Bugün Sinan Erdem'de kazanmak bizim için gerçekten çok önemliydi. Oyuncularıma gerçekten çok saygı duyuyorum" diye konuştu.

Barcelona'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın performansıyla ilgili olarak ise Jasikevicius, "Onun için çok önemliydi. Duygusal olarak kendi takımına karşı ilk kez oynadı. Ben de oyunculuk döneminde başta Zalgiris olmak üzere eski takımlarıma karşı o duygusallığı hissediyordum. Sertaç bugün gayet iyi bir performans sergiledi" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort
 

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