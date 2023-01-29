İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jayden Oosterwolde ayağının tozuyla Kadıköy'de

Jayden Oosterwolde ayağının tozuyla Kadıköy'de
Jayden Oosterwolde ayağının tozuyla Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa maçını Ülker Stadı'nda tribünden takip etti.

Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Parma ile anlaşmaya vararak, İstanbul'a getirdiği Jayden Oosterwolde, ayağının tozuyla Ülker Stadı'na geldi. Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynadığı Kasımpaşa müsabakasını locadan takip etti.
21 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.


Bora Akyol - Samet Yalçın
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.