JCI Türkiye, Avrupa'dan 8 ödülle döndü

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından düzenlenen “2019 Avrupa Konferansı”, 8-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında Fransa'nın Lyon şehrinde 34 Avrupa ülkesinden bin 500 üyenin katılımıyla gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri temasıyla düzenlenen konferansta uluslararası girişimcilik yarışmaları düzenlendi. Türkiye'yi konferansta temsil eden JCI Türkiye ekibi ödül gecesinde birçok kategoride finale kalarak toplam 8 ödül kazandı. Türkiye'de gençlerin girişimcilik yeteneklerinin arttırılması, ihtiyaç sahibi çocuklara destek projeleri ve barış konulu kısa film festivali ödül alan projelerden olurken JCI Türkiye'nin KAÇUV'a destek için hazırlanan “1 saate 1 yuva” projesi Avrupa'nın ‘en iyi yerel projesi' seçildi.

En başarılı sosyal sorumluluk projeleri Türkiye'den

Daha fazla gence ulaşıp kurumsal sosyal sorumluluk projelerine odaklanacaklarını belirten JCI Türkiye 2019 yılı Başkanı Burcu Erol, “Türkiye genelinde 22 şubemizle aktif vatandaşlar yetiştirmenin yanı sıra, gençlerin gelişimi için fırsatlar sunarak, ülkemizin büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu yılki hedeflerimize henüz senenin ortasındayken ulaştık ve en önemlisi çok güçlü ülkelerin yer aldığı Avrupa kıtasında 8 ödül ile damga vurduk. Sırada Dünya Kongresi hazırlıklarımız var” dedi.

JCI Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en iyi ulusal büyüme ve gelişme programı seçildiğini de belirten Burcu Erol "Dünyamızı değiştirecek en önemli sektör sivil toplum ve derneklerdir. Sivil topluma insanların katılımının arttırılması bir ülke için çok önemlidir. Biz de bunu başardık. Üye sayımızı \% 20 arttırdık. Bu yıl ayrıca Türkiye'den toplumsal çalışmaları ile JCI İzmir şubesinden Ceren Çiftçi ‘Avrupa'nın en iyi yeni üyesi' seçilirken, 2018 yılında ‘Avrupa'nın ve Dünya'nın En İyi Şubesi ve Başkanı' JCI Bahçeşehir ile Beyza Birand oldu. İlk defa bir Türk şube dünya genelinde böyle bir başarı elde etti” diye konuştu.

JCI Türkiye'nin 2019 Avrupa Konferansı'nda Kazandığı Ödüller

En İyi Ulusal Büyüme ve Gelişme Programı: JCI Türkiye Meet Up

En İyi Uzun Dönemli Yerel Topluluk Programı: JCI Kültür / 1 Saate 1 Yuva

En İyi Yerel Topluluk Güçlendirme Programı: JCI Kültür/Children of the Sun

En İyi Yerel Beceri Geliştirme Programı: JCI Bodrum/Children's Academy

En İyi Yerel Barış Projesi: JCI İstanbul/CrossRoads International Short Film

En İyi Yerel Proje: JCI Kültür/1 Saatte 1 Yuva

En İyi Yeni Üye: JCI İzmir/Ceren Çiftçi

En İyi Başkan: JCI Bahçeşehir/Beyza Birand