Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü

İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biri olan Jersey Adası'nın başkenti St Helier'deki bir binada yerel saatle 04.00'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer patlamanın ardından binanın yıkıldığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise söndürülürken, arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Aylin Albayrak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.