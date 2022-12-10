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Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü

Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü
Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü

İngiltere'ye bağlı, Manş denizinde bulunan Jersey Adası'ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişinin de kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi.

Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü - Tıkla İzle

İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biri olan Jersey Adası'nın başkenti St Helier'deki bir binada yerel saatle 04.00'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer patlamanın ardından binanın yıkıldığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise söndürülürken, arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı. 

Aylin Albayrak
 

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