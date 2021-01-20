Jesse Sekidika, Galatasaray'da ilk golünü attı

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray'da gol perdesini Jesse Sekidika kapattı. Mücadelenin 90+2. dakikasında sahneye çıkan Sekidika, takımının 6. golünü kaydetti. Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Sekidika, 84. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna girdi. Nijeryalı futbolcu, ligde 11, kupada da 4 maçta görev aldı.

Oğuzhan Ort