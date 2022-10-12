Jesus: 'Zor bir maç bizi bekliyor'

Teknik Direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli oyuncu Miguel Crespo, yarın akşam deplasmanda AEK Larnaca ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jesus yarın kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade ederek, "Çünkü rakibimizin gruptan çıkmak için ümidi ve ihtimalleri var. Grupta oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar aldılar. Bu çerçevede iyi bir oyun sergileyip, gruptan çıkabilmek adına galip gelmeyi umuyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Birçok oyuncumuzu sakatlıklardan dolayı İstanbul'da bırakmaz zorunda kaldık"

Takımdaki eksik oyunculara değinen deneyimli teknik adam, “Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem Avrupa Ligi'nde hem de kendi ligimizde mücadele etmemizin bir sonucu. 3 günde bir maç yapmanın bu tarz sonuçları olabiliyor. Yarınki maçta daha önce yaptığımız kadar rotasyon yapma imkanımız yine olmayacak. Birçok oyuncumuzu sakatlıklardan dolayı İstanbul'da bırakmaz zorunda kaldık. Yarın fiziksel olarak müsait oyuncularla maça başlayıp buradan galip ayrılıp, tur için güzel bir adım atmak istiyoruz“ ifadelerini kullandı.

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