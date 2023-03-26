Jet Kravatçı Sebahattin Kara: 'Dünyada rakibim yok'

Kravat bağlama rekorunu 2 saniyeden 1 saniyeye inerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyleyen Kara, “Kravat bağlamadaki rekorum 2 saniye, yeni bulduğum teknikle bunu 1 saniyeye düşürerek kendi rekorumu kendim egale ederek Guinness Rekorlar Kitabına girmek istiyorum. Tek rakibim yine kendimim. Dünyanın hiçbir yerinde bana rakip olacak kimse yok. Hala çalışmalarıma daha hızlı olmak için devam ediyorum. Ayrıca bağladığım kravatlarda boğulma riski de yok. Olası bir kavga anı, ya da arabada kaza anında bir yere sıkıştığında kravat kendiliğinden çözülür. Bağladığım bu kravat nereden çekilirse çekilsin çekenin elinde kalır, boğulma riski yoktur” dedi.

İzleyenler şaşırıyor

Cumhuriyet Meydanında yaptığı kravat bağlama şovunu izleyen vatandaşlardan Serdar Şahin, kravat bağlamak bazıları için zor bir iş olsa da Sebahattin Kara için adeta bir yeteneğe dönüşmüş ifadelerine yer verirken, Şükrü Dede ise, “Sebahattin ağabeyimiz ilçemizde sevilen bir ağabeyimiz hızlı kravat bağlama konusunda dünya çapında ünlü bir isim ilginç bir yetenek nerden aklına geldi bilmiyorum ama Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başaracak kadar bu işi benimsemiş ilçemizin de bu anlamda adının duyulması anlamında başarılı bir iş çok sevdiğimiz bir arkadaşımız kendisiyle gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Bekir Öztürk



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