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Jet skiye teker taktı otobana çıktı

Jet skiye teker taktı otobana çıktı
Jet skiye teker taktı otobana çıktı

Tayland’da tekerlek taktığı jet ski ile otobanda seyahat eden adam görenleri şaşırttı.

Jet skiye teker taktı otobana çıktı - Tıkla İzle

Tayland'ın turistik bölgesi Pattaya'da bulunan Jomteil Sahil bölgesinde otobanda jet ski ile seyahat eden 30 yaşındaki Anuluk Klingkaisuklert, görenleri şaşırttı. Jet skiye tekerlek takarak karada da kullanılmasını sağlayan Klingkaisuklert, yolda aracı ile seyahat eden diğer bir sürücü tarafından kaydedildi. Klingkaisuklert, sürücünün kendisini çektiğini görünce ise selam vermeyi ihmal etmedi.

Sosyal medyada viral olan görüntüleri ardından açıklama yapan Klingkaisuklert, “Pattaya'da yaşamak zor. Burada nasıl yaşayacağınızı bilmelisiniz. Çoğu zaman sellerle yüzleşmelisiniz” dedi.

Serkan Bayar

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