Jinekolojide ‘izsiz ameliyat' dönemi

Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün düzenlenen 'Jinekolojide Doğal Orifislerden Endoskopik Cerrahi Konferansı'nda, izsiz ameliyat diye bilinen 'single port' ve 'V-NOTES' teknikleri konuşuldu.

2009 yılında Türkiye'de izsiz ameliyat yöntemini ilk kez gerçekleştiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Şendağ, burada yaptığı konuşmada jinekoloji ameliyatlarının artık tek girişten yapılabildiğini belirterek, yeni yöntemin hastalar açısından da oldukça avantajlı olduğunu şu sözlerle anlattı. "İzsiz ameliyat yöntemiyle hastalar hastanede daha kısa kalıyorlar, daha hızlı iyileşiyorlar, daha az enfeksiyon ve kanamaları oluyor. Sosyal hayatlarına, işlerine daha hızlı dönebiliyorlar. Dolayısıyla risklerine baktığımızda, bu ameliyatların diğer normal yollarla yapılan ameliyatlara göre ekstra bir riskleri yok. Riskin artacağını söylemek mümkün değil fakat diğer ameliyatlarla benzer risklere sahip, diyebiliriz."

"Robotlarla her operasyon mümkün olabilir"

Tek delik cerrahisinde her hastalığın tedavisinin bazı sınırlar nedeniyle şimdilik yönetilebilmesinin mümkün olmadığını ekleyen Prof. Dr. Fatih Şendağ, ancak teknolojinin gelişmesiyle birçok kompleks vakanın bu yöntemle ameliyat edilebilmeye başlandığını söyledi.

Dünyada tek delikten cerrahi müdahale yapabilen robotların tanıtımda olduğunu belirterek operasyonların daha güvenli ve kolay hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Şendağ, ilerleyen yıllarda teknolojideki yeniliklerle tüm cerrahi müdahalelerin sadece göbek çukurundan girerek yapılmaya başlanabileceğini belirtti.

Türkiye'nin Dünyadaki gururu olmuştu

Prof. Dr. Fatih Şendağ'ın, İzmir'de göbek deliğinden robotla yaptığı ameliyat, 2009 yılında Washington'da düzenlenen 42'nci Jinekololji Kongresi'nden canlı yayınlanmış ve bu tarihi anları 80 ülkeden 5 bin doktor izlemişti. Dünyanın en büyük laparoskopik cerrahi kongrelerinden Minimal İnvazif Jinekololji Kongresi'nde önce tek delikten robotik cerrahi ameliyatlarını anlatıp kurs veren Prof. Dr. Şendağ, sonrasında ise İzmir'de yaptığı rahim ve yumurtalık çıkarma ameliyatını canlı olarak binlerce kilometre uzaklıktaki meslektaşlarına izlettirmişti. Prof. Dr. Şendağ, hastaya dokunmadan tek delikten robotik cerrahi ile rahim ameliyatını gerçekleştirmesiyle tıp dünyasında ses getirmişti.