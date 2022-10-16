Jinping: 'Barışçıl yeniden birleşmenin gerçekleşmesi yönünde ısrar ediyoruz'

Çin'de iktidardaki Komünist Parti'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi Tiananmen Meydanı'nda yer alan Büyük Halk Salonu'nda başladı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisini gelecek 5 yılda yönetecek en üst lider kadrosunun belirleneceği kongre bir hafta sürecek. Eyaletlerin, başlıca devlet kuruluşlarının ve bazı bakanların da yer aldığı kongrede, ÇKP Merkez Komitesi'nin asli ve yedek üyeleri seçilecek.

"Tayvan meselesini çözmek Çin halkının kendi işidir"

Çin Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Xi Jinping, Ulusal Kongre'nin açılış töreninde yaklaşık 2 saat süren bir konuşma yaptı. Partinin geride kalan 5 yıldaki çalışmalarını değerlendiren Jinping, ülkenin geleceğine dair mesajlar verdi. Son yıllarda uluslararası toplumun gündemine oturan Çin-Tayvan gerilimine dair değerlendirmelerde bulunan Jinping, "Tayvan konusunda ayrılıkçılığa ve dış müdahaleye karşı muazzam bir mücadele yürüttük. Ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü koruma ve Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkma konusundaki güçlü kararlılığımızı gösterdik. Azami samimiyet ve çaba göstererek ‘barışçıl yeniden birleşme'nin gerçekleşmesi yönünde ısrar ediyoruz, ancak güç kullanma ve gerekli tüm tedbirleri alma haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tayvan meselesini çözmek Çin halkının kendi işidir, buna karar verecek olanlar Çinlilerdir" dedi. Jinping ayrıca, Pekin'in Tayvan ile ekonomik ve kültürel temasları ilerletmeye istekli olduğunun da altını çizdi.

Cenk Özkömür

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