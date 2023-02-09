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Joan Laporta: 'Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz'

Joan Laporta: 'Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz'
Joan Laporta: 'Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz'

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yaşanan depremlerden dolayı Türkiye ve Suriye halkının yanında olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destekler sürüyor. Son olarak Barcelona Başkanı Joan Laporta, depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. İspanyol kulübünün sosyal medya hesabından açıklama yapan Laporta, Türk ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

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