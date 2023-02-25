Joao de Deus: 'Kaliteli oyunla galibiyet almak önemliydi'



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Joao de Deus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deus, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Oyuncuları tebrik ediyorum. Güzel galibiyet aldılar. Zor süre içindeyiz. 25 günlük maç yapmadığımız süre oldu. Böyle bir durumda oyuncuların normal performans sergilemesi kolay değil. İçindeki durum bizi etkiliyor ama yine de pozitif ve kaliteli oyunla güzel galibiyet almak önemliydi” şeklinde konuştu.

“Her şeyden önemli yaşam gelir”

Yaşanan depremden etkilenen herkes için üzgün olduğunu vurgulayan Deus, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Yaşanan üzücü olaydan etkilenenlere üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ülke için büyük trajedi. Yaşanan olaydan etkilenenlerin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu olay ülkeyi hem sosyal hem ekonomik hem kültürel ve sportif anlamda etkiliyor. Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü takımlarının yanında olduğumuzu ve onlar için üzün olduğumuz belirtmek istiyoruz. Olayın etkileri oluyor ama her şeyden en önemlisi yaşam gelir. O takımdaki profesyonellere üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Bora Akyol - Oğuzhan Ort

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