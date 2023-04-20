Joao Pedro: 'Hikayenin geri kalanının farklı olacağına inanıyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadelenin iki golüne de imza atan Joao Pedro, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu belirten Pedro, “Bir kez daha geriden gelerek kazandık. Tabii böyle olmasını tercih etmezdik. Maçın büyük bölümünde top bizdeydi. Sonuna kadar inandık. Günün sonunda da haklı bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

“Hikayenin geri kalanının farklı olacağına inanıyorum”

Bugün attığı gollerle galibiyetin mimarı olan Pedro yaşadığı sakatlıklara değinerek şunları söyledi:

“Benim için zor bir sezon oldu. Ağır sakatlıklar yaşadım, bu sakatlıklar da maç ritmini ve fiziksel kondisyonumu olumsuz etkiledi. Üzerimde baskı olması insanların eleştirmesini normal karşılıyorum ama benim için daha da zoru kendi üzerimde oluşturduğum baskı. Çünkü herkesten önce ben kendime kızıyorum ama bu hayal kırıklıklarını yaşadım, şimdi geride kaldı. Bugünden sonra hikayenin geri kalanının farklı olacağına inanıyorum.”

“Takıma yardım ettiğim için çok mutluyum”

İkinci gol sonrası yaşadığı duyguları aktaran 31 yaşındaki forvet, “Attığınız her gol özeldir. Özellikle böyle zor bir dönemden geçtikten sonra çok da anlamlıdır. Uzun süredir gol de atamıyordum. O an açıklayamayacağınız duygular hissediyorsunuz, kendinizi açıklayamıyorsunuz. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü yaşadığım zorlukları ben bilirim. En çok ben kendimi eleştirdim ama bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

“İki kulvarda da savaşımıza devam ediyoruz”

Sakatlık yaşadığı dönemlerde Teknik Direktör Jorge Jesus'un kendisine desteği ve taraftarların beklentisini de bildiğini belirten Pedro, “Bu zor dönemin üstesinden çalışarak geldim. Futbolda inişler-çıkışlar olur. Benim kendime olan özgüvenim kadar, hocamızın bana olan güveni de çok önemli. Zor zamanlar geçirdim, çünkü büyük bir kulüpte oynuyorsunuz ve büyük kulüpte taraftarlar sonuç görmek istiyorlar. Sonuç göremedikleri zaman eleştirilerin olmasını normal buluyorum ama ben çalışmayı seven bir oyuncuyum. Biliyordum ki bu dönem bir gün bitecekti. Bugün kazandık. İki kulvarda savaşımıza devam ediyoruz. Artık bugün bugünde kaldı, yarından itibaren bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Kazanarak devam etmek çok önemli”

Joao Pedro, şampiyonluk yarışını da değerlendirerek şunları söyledi:

“Bizlerin amacı kazanarak ligin sonuna kadar devam etmek. Ligin sonu geldiğinde nasıl şekillendiğini göreceğiz. Bizim için kazanarak devam etmek çok önemli, lig sonu geldiğinde gerekli hesaplamaları yaparız. Düşüncemiz sadece oynadığımız her maçı kazanmak.”

İsmail Yasin Akçın - Enes Gümüş



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