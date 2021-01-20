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Joe Biden imza atacağı 17 kritik kararı belirledi

Joe Biden imza atacağı 17 kritik kararı belirledi
Joe Biden imza atacağı 17 kritik kararı belirledi

Saatler sonra düzenlenecek yemin töreni ile ABD Başkanlığı görevini resmi olarak devralması beklenen Joe Biden, imza atacağı 17 kritik kararı belirledi.

 Biden, göreve gelmesinden saatler sonra Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi kararları imzalayacak.

ABD'de Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala, Biden yönetimi resmi olarak devralmadan önce kritik kararlar aldı. Biden'ın göreve gelir gelmez imzalaması beklenen 17 başlıkta toplanan kararlar arasında mevcut Başkan Donald Trump'ın daha önce aldığı kararlar yer alıyor. Yemin töreninin hemen ardından yeni bir yol çizmeyi planlayan Biden'ın alması beklenen kararlar arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması bulunuyor. Biden'ın korona virüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi bekleniyor.

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