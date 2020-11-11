Joe Biden Seçilmiş Başkan olarak görevi devir alma çalışmalarını sürdürüyor

Wilmington'da yaptığı açıklamada potansiyel bakanları ve kabinesindeki diğer pozisyonlar için isimleri seçme aşamasında olduğunu belirten başkan Biden, Cumhuriyetçilerin zaferini kabul etmemesinin yapacaklarını engellemediğini belirtti. Daha önce Biden'ın başkanlığı devir alması ile ilgilenen geçiş ekibi, 500 kişilik uzman kadrosu hazırladığını belirterek isimlerin politikadan, uzay keşfine kadar farklı dallarda uzman olduğunu

dile getirdi. Takımların Federal uygulamalar hakkında bilgi toplayacağını da ifade eden ekip “Bu kabineyi yönetmeye hazırlamak ve ihtiyaçları olan bilgi ile donatmak için“ dedi. Trump'ın haber alma ve güvenlik brifinglerinin seçilen yeni başkan ile paylaşma geleneğini seçimlerde hile olduğu iddiası ile ilgili itirazları nedeni ile uygulamaması ile ilgili olarak Biden “bugün ile 20 Ocak tarihleri arasında yapacaklarımız ile ilgili hemen hiç etkileri yok“ dedi. Biden seçilen başkan olarak brifinglerin yardımcı olacağını belirtirken “Açıkça bizi herhangi bir şeyin yavaşlattığını düşünmüyorum“ dedi. Biden ayrıca Trump'ın yarışın sonucunu kabul etmemesini bir utanç olarak gördüğünü ifade ederek Trump ile konuşmayı beklediğini de açıkladı. Biden ayrıca bugün Yüksek Mahkeme'de tartışılan sağlık konusuna da değinerek Obama Planı olarak da bilinen Ekonomik Sağlık Kanununu desteklediğini söyledi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu