Joe Biden'dan Afganistan açıklaması!

Biden'ın açıklamalarından satırbaşları;



ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da bir “ulus inşa etmenin” asla ABD'nin hedefi olmadığını belirtti.



ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'da gördüğümüz manzaralar yürek burkucu" dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, “Taliban'a şunu net bir şekilde ifade ettik. Eğer personelimize saldırı ya da çalışmalarımıza zarar verirseniz Amerika'nın tepkisi çok hızlı ve güçlü olacaktır” dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza kadar savaşmalarını isteyemem ve istemeyeceğim” dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin “gerekirse” Afganistan'daki teröre karşı “hızlı hareket edeceğini” açıkladı.

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