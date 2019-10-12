JÖH-PÖH sahaya inecek

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı beklenenden daha hızlı ilerlerken, harekâtın büyük bir kısmının meskûn mahallerde icra edileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarından deneyimli Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek. Şehir içinde yapılacak operasyonların sivil zayiat olmaması için yavaş ilerleyeceği belirtilirken; cadde, sokak, mahalle ve bahçeler adım adım taranacak.

399 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ve kuvvet komutanları bakanlıkta toplanarak operasyon hakkında değerlendirmede bulundu. “Harekât, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor” diyen Bakan Akar, şu ana kadar 399 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Ayrıca Resulayn kırsalında üç terörist yakalandı. Böylece operasyonun üçüncü gününde yakalanan ve teslim olan terörist sayısı on bire yükseldi. Millî Savunma Bakanlığı ayrıca, Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce dün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildiği ve 16 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

RESULAYN ATEŞ ALTINDA

Harekâtın üçüncü gününde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait obüs ve topçu birlikleri sabah saatlerinde itibaren Resulayn'ı yoğun ateş altına alındı. Operasyona destek için gelen yeni Suriye Millî Ordusu askerleri de sınırı geçerek PKK/PYD-YPG'li teröristlerle sıcak temasa girdi.

ON DÖRT KÖY KURTARILDI

Resulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef ve Asfar Neccar ile Tel Abyad yakınlarındaki Halave köyü, teröristlerden kurtarıldı. Böylece teröristlerinden arındırılan köy sayısı 14'e yükseldi. SMO askerleri, köylerde güvenlik tedbirleri alarak arama tarama faaliyeti başlattı.



Türkiye Gazetesi