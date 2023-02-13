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JÖH timleri 177 saat sonra enkazdan 7 yaşındaki Hivay'ı sağ olarak çıkardı

JÖH timleri 177 saat sonra enkazdan 7 yaşındaki Hivay'ı sağ olarak çıkardı
JÖH timleri 177 saat sonra enkazdan 7 yaşındaki Hivay'ı sağ olarak çıkardı

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri, 177 saat sonra bir binanın enkazından 7 yaşındaki Hivay Üşer’i sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 7'nci gününde de arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri, merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi 1246. Sokak Bozbey Apartmanı enkazında yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Hivay Üşer'i sağ olarak çıkardı.

Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan Üşer, sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vahit Olcay
 

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