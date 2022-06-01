Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı hakaret davasını kazandı

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazandı. 6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Heard tarafından Deep'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar verdi. Jüri aynı zamanda Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Depp, Heard'e 2 milyon dolar ödeyecek

Jüri ayrıca, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Ünlü isimler tanık olarak dinlenmişti

Virginia'daki bölge mahkemesinde verilen kararın ardından Depp'in hayranları adliye önünde tezahüratta bulundu. 11 Nisan'da başlayan 6 haftalık duruşmada hem Depp hem de Heard, birbirlerini tacizle ve ilişkileri sırasında şiddet uygulamakla suçladı. Davaya tanık olarak gelenler arasında süper model Kate Moss ve aktör Ellen Barkin gibi ünlü isimler yer almıştı.

"6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi”

Depp ise yaptığı yazılı açıklamada, kendisine yöneltilen karalama iddialarının kariyerine büyük bir zarar verdiğini ifade ederek, "6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi, çok mutluyum" dedi.

“Bu karar sesini yükselten bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir zamana geri götürüyor”

Kararın ardından bir açıklama yayınlayan Heard, hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, bu kararın kadınlar aleyhine olduğunu ifade etti. Heard, "Bu bir gerileme. Bu karar sesini yükselten bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir zamana geri götürüyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini ortadan kaldırıyor" dedi.

Karşılıklı suçlamalar ile dava açılmıştı

Deep, Heard'ın 2018 yılında ilişkileri boyunca şiddet gördüğünü iddia etmesinin ardından eski eşine dava açmıştı. Depp eski eşi Heard'ın kendisini aile içi taciz kurbanı olarak tanımladığı Washington Post'taki bir köşe yazısında kendisine iftirada bulunduğunu iddia ederek tarafına 50 milyon dolar ödenmesini istemişti. Heard ise, eski eşi Deep'in kendisine karşı bir "karalama kampanyası" başlattığını iddia ederek 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Depp'in avukatı Camille Vasquez mahkemede yaptığı açıklamada, "Bu mahkeme salonunda bir aile içi taciz kurbanı var ama o Heard değil" ifadelerini kullanmış, Depp'in Heard tarafından "sürekli sözlü, fiziksel ve duygusal tacize" maruz kaldığını söylemişti. Vasquez ayrıca, Heard'ın dava boyunca çok fazla kişiye "yalan söylediğini" ifade etmişti.

Aylin Albayrak