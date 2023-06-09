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Johnny Depp İstanbul'a geldi

Johnny Depp İstanbul'a geldi
Johnny Depp İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp, yarın akşam saat 22.00‘da Life Park İstanbul'da düzenleyeceği konser için Romanya’nın başkenti Bükreş’ten havalanan özel uçakla saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’na geldi.

Johnny Depp İstanbul’a geldi - Tıkla İzle

Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen Johnny Depp, İstanbul'a geldi. Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu olan ‘Hollywood Vampires' ile yarın akşam saat 22.00‘da Life Park İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Johnny Depp'i taşıyan özel uçak öğle saatlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'ten havalanarak saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunan genel havacılık terminaline geldi. Depp ve yakınları kendileri için tahsis edilmiş araçlarla birlikte yoğun güvenlik önlemleriyle havalimanından ayrıldı. Öte yandan Johnny Depp, grubuyla birlikte düzenleyeceği konser gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Lokman Sarıkurt

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