Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü

İngiltere'de Lizz Truss'ın 20 Ekim'de başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı başlıyor. İngiliz medyasına göre Truss istifa ettiğinde yurt dışında olan eski Başbakan Boris Johnson, yeniden başbakanlık koltuğuna oturabilmek için Dominik Cumhuriyetindeki tatilini yarıda bırakarak ülkeye dönme kararı aldı. Johnson ve ailesini taşıyan uçak, 10 saatlik uçuşun Londra'daki Gatwick Havalimanına iniş yaparken, Johnson aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapmadı. Johnson'a yakın isimlerden Ticaret Bakanı James Duddridge ise Johnson'ın kendisine "hazır olduğunu" söylediğini açıkladı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.