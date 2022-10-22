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Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü

Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü
Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda bırakarak 10 saatlik uçuşun ardından Londra’ya döndü. Temmuz ayında görevinden istifa eden Johnson’ın, yerine gelen ve 20 Ekim’de görevini bırakan Liz Truss’ın ardından yeniden başbakanlık koltuğuna oturmak için harekete geçtiği belirtiliyor.

İngiltere'de Lizz Truss'ın 20 Ekim'de başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı başlıyor. İngiliz medyasına göre Truss istifa ettiğinde yurt dışında olan eski Başbakan Boris Johnson, yeniden başbakanlık koltuğuna oturabilmek için Dominik Cumhuriyetindeki tatilini yarıda bırakarak ülkeye dönme kararı aldı. Johnson ve ailesini taşıyan uçak, 10 saatlik uçuşun Londra'daki Gatwick Havalimanına iniş yaparken, Johnson aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapmadı. Johnson'a yakın isimlerden Ticaret Bakanı James Duddridge ise Johnson'ın kendisine "hazır olduğunu" söylediğini açıkladı.

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