Johnson & Johnson, AB'ye 55 milyon doz Covid-19 aşısını yetiştiremeyebilir

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelende aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, aşılara duyulan talebin her geçen gün giderek artması ve aşılarda yaşanan problemler ise aşı üreticilerine zorlu günler yaşatıyor.

ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson (J&J) tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 200 milyon dozu için sipariş veren Avrupa Birliği'nden (AB), J&J'ın Haziran ayı sonuna, yani yılın 2. çeyreğine kadar teslim edilmesi gereken 55 milyon doz aşı teslimatında gecikme yaşayabileceği açıklaması geldi. AB Komisyonu Sağlık, Gıda Güvenliği ve Ulaşım Sözcüsü Stefan de Keersmaecker yaptığı basın açıklamasında, J&J'ın 55 milyon aşı dozunu yılın 2. çeyreğine kadar yetiştiremeyebileceğini belirterek, "Bu partilerin piyasaya sürülmemesinin ardından şirketin, bu çeyreğin sonuna kadar 55 milyon doz teslim edecek durumda olması beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

Haziran ayı sonuna kadar J&J'ın kaç doz aşı teslim etmesi beklendiğine yönelik soruları yanıtsız bırakan Keersmaecker, AB'nin bu ve sonraki çeyreklerde genel olarak mutabık kalınan dozların teslimine yönelik J&J ile çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Sözcü Keersmaecker, "Üye devletler ve Komisyon, bu eksiklikle ilgili güçlü endişelerini dile getirdiler" dedi.

Ayrıca Keersmaecker, bu durumun yol açabileceği olası gecikmelere rağmen AB'nin, bu yaz yetişkin nüfusunun yüzde 70'inin aşılanma hedefine ulaşma yolunda devam ettiğini de sözlerine eklerken, J&J tarafından yapılan açıklamada, "J&J, 200 milyon doz Covid-19 aşısını AB, Norveç ve İzlanda'ya tedarik etme taahhüdünü sürdürüyor ve teslimat zaman çizelgelerini iyileştirdikçe AB Komisyonu ve üye ülkeleri zamanında bilgilendirmeye devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Emergent BioSolutions'ın (EBS.N) ABD'deki bir fabrikasından Avrupa'ya gönderilen J&J aşı dozlarının, AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı dozlarında kullanılan maddelerle kontaminasyon durumuna karşı önlem olarak kullanılmayacağını duyurmuştu. EMA, bu kararın ardından AB'de 17 milyon doz J&J aşı dozunun kullanılmasının yasaklandığını belirtmişti.