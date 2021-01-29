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Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının tek dozu yüzde 66 etkili

Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının tek dozu yüzde 66 etkili
Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının tek dozu yüzde 66 etkili

Johnson and Johnson’ın ilaç şirketi Janssen tarafından geliştirilen korona virüs aşı adayının tek dozunun, yüzde 66 oranında etkili olduğu açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka sayıları 100 milyonu aşarken, ilaç şirketlerinin aşı üretimine yönelik çalışmaları devam ediyor. Korona virüs aşılarına ilişkin bir haber de dünyanın en büyük tıbbi malzeme ve ilaç şirketlerinden biri olan Johnson and Johnson'dan geldi. Johnson and Johnson'a bağlı ilaç şirketi Janssen, korona virüse karşı geliştirmekte olduğu korona virüs aşısının 44 bin gönüllü ile yapılan denemelerin Faz 3 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının tek dozu, orta ve ağır şiddette Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 etkili. Açıklamada, aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde yüzde 85 etkili olduğu belirtilirken, hastaneye yatış ve virüs kaynaklı ölümleri ise yüzde 100 oranında engellediği kaydedildi.

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