Johnson'dan Terminatör filminden replikle veda: "Hasta la Vista baby"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda veda konuşması yaptı. Johnson, milletvekillerine tavsiyede bulunarak, Ukrayna'yı desteklemeleri ve ülkenin ekonomisi için çalışmaları gerektiğini belirterek, "Amerikalılara yakın olun, Ukraynalıları destekleyin, her yerde özgürlük ve demokrasi için dik durun" dedi.

Johnson, "Burayı yaşamak ve yatırım yapmak için en iyi yer haline getirin, bunun için vergileri azaltın. Önünüzdeki yola odaklanın, ancak daima dikiz aynasını kontrol etmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.

“Başka bir ülkeyi barbarlıktan kurtarmaya yardım ettim”

Başbakanlık yaptığı süreye değinen Johnson, "Son birkaç yıl hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. 40 yıl boyunca en büyük Muhafazakar çoğunluğu elde etmeye ve İngiltere siyasetinde büyük bir yeniden düzenlemeye yardım ettim. Demokrasimizi dönüştürdük ve ulusal bağımsızlığımızı geri getirdik. Bu ülkeyi bir salgından kurtarmaya yardım ettim. Başka bir ülkeyi barbarlıktan kurtarmaya yardım ettim. Açıkçası, devam etmek için bu yeterli” dedi.

“Hasta la Vista”

Johnson veda konuşmasının sonunda ise, 1991 yapımı Terminatör 2 filminde aktör Arnold Schwarzenegger'ın repliğinden alıntı yaparak, “Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı. Avam Kamarası'nın tüm harika personeline, tüm arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hasta la Vista, bebeğim" dedi.

Johnson'ın istifa süreci

İngiltere hükümetinde 24 Temmuz 2019'dan bu yana Başbakanlık görevini sürdüren Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından kendisine yöneltilen istifa baskılarının ardından 7 Temmuz'da istifa etmişti. Johnson, özellikle Partygate olarak adlandırılan bir soruşturmada, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ederek çeşitli partilere katıldığının ortaya çıkmasından dolayı eleştirilerin hedefi olmuştu.

Johnson istifası öncesi İngiltere hükümetinden toplamda 59 bakan ve milletvekilinin istifa ettiği siyasi krizde ilk istifa kararını eski Maliye Bakanı Rishi Sunak almıştı. 5 Temmuz'da eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ile aynı zamanlarda istifa ettiğini açıklayan Sunak, Johnson'a olan güvenini yitirdiği için istifa ettiğini söylemişti.

Muhafazakar Parti'nin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanı belirlemek üzere yapılan seçimler sonuçlanana kadar Johnson görevine devam edecek. Yeni liderin ise 5 Eylül'e kadar belirlenmesi planlanırken, başbakan olma yolunda en favori aday olarak Sunak öne çıkıyor.

Aylin Albayrak