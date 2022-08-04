Jorge Jesus: 'Avrupa maçları lig ritmi için önemli'

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugünkü maçtan iyi bir sonuç almaları kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Taraftarı mutlu etmek istiyorduk. Kiev maçında bizi harika bir şekilde desteklediler, bugün de harikalardı. Bu galibiyeti onlara vermek çok önemliydi. Bugünkü maçta daha fazla gol atabilirdik. Portekizli hakem attığımız golü neden iptal etti anlamadım. Defalarca izledim ama bir şey bulamadım. Bu tarz oynadığımız Avrupa maçları lig ritmi için önemli. Pazartesi lig bizim için başlıyor. Büyük hedeflerimizden biri Süper Lig” dedi.

“Bir forvet transferi daha yapabiliriz”

Türkiye ligi hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Jesus, “Rakiplerimizin yapmış olduğu transferleri görüyorum, bu oyuncuları tanıyorum. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray büyük rakiplerimiz. Lige herkes iddialı başlıyor. Bizim birinci hedefimiz ligi kazanmak. Bu sezon kolay olmayacak, her takım için zor olacak. Fenerbahçe'nin kadrosu henüz tamamlanmış diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Elimizdeki mevcut kadrodan memnunuz, birden fazla opsiyonumuz var. 3 günde bir maçta kadro derinliği önemli oluyor. Pazartesi oynanacak maçta belki değişiklik yapıp daha taze kanları sahaya sürebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Defans yaptığımız anlarda diziliş farklı oluyor”

Takımının saha içerisindeki dizilişi ile ilgili soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, “Kırmızı karttan sonra geride 3 oyuncu bulundurmamıza gerek kalmadı ve Arao'yu ileriye çektik. Atak yaptığımız zaman geride 3'lü yapıyoruz, savunmada 3'lü oynamıyoruz. Kırmızı karttan sonra geride 2 oyuncunun olması yeterli diye düşündük. Defans yaptığımız anlarda diziliş farklı oluyor” diye konuştu.

“Gustavo maç ritmini kazanmış bir isim”

Oyuncularının performansına değinen Jorge Jesus, “Gustavo'nun iki avantajı var. Geleli 1 hafta oldu ama birinci avantajı Flamengo'da benimle 2 yıl çalışmış olması, benim fikirlerimi biliyor ve ben de onu tanıyorum. İkinci avantajı Brezilya Ligi'nden geldi ve orada ligde 16-17 maç oynandı. Maç ritmini kazanmış bir isim. Zajc milli takımdan dolayı kampa geç katıldı. Dolayısıyla 4 haftadır çalışıyor ve yeterli bir süre değil. İsmail ve Arao'nun aksine maç ritmi 90 dakika çıkaracak seviyede değil. Crespo da sakatlık sebebiyle maç kondisyonunun istediği seviyelere yetişemedi. Emre farklı bir oyuncu, iyi oynadı. 90 dakika oynayacak durumda değil şu an. Onun gösterdiği oyundan memnunum” şeklinde konuştu.

“Arda'nın atacağı hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz”

Arda Güler'in yeteneği ile ilgili konuşan Jesus, “Her futbolcu için taraftarın sevgisini, desteğini hissetmek çok önemlidir, daha özgüvenli olmasını sağlar. Kendisi 17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Türkiye Ligi için geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi de ona yardımcı olacak” dedi.

“İlk lig maçı öncesinde yabancı seçimlerini yapacağız”

Takımda yabancı sayısının çok fazla olması ile ilgili soruya cevap veren Jorge Jesus, “Ben geldiğimde bu oyuncuların bir kısmı takımda vardı. Bütün takımların sene başında yaşamış olduğu problem. Her takım karşılaşır. Bizim seçimler yapmamız gerekecek. Pazartesi ilk lig maçında seçimi yapmamız gerekiyor. Normal doğal durum bu. Benfica, Flamengo'da ya da başka bir takımda bu durumlarla karşılaşabilir” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe şampiyonluğu kazanmak için en güçlü adaylardan biri”

Ligde şampiyonluk favorisiyle ilgili açıklama yapan Jesus, “Trabzonspor'un favori olarak görülmesi normal, son şampiyon. Bu durum da gayet normal. Fenerbahçe de şampiyonluğu kazanmak için en güçlü adaylardan biri, Galatasaray da aynı şekilde” diye konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Yunus Kılıç