Jorge Jesus: 'Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel hem de kolektif olarak geliştirmek'

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, “3-0'lık skora baktığınız zaman rahat bir galibiyet gibi görünüyor fakat rahat bir galibiyet olmadı. Maçın ilk yarım saati dengeliydi. Rakibimiz bizi kendi yarı sahamıza hapsetti. Ama defansif organizasyonumuzda kuvvetliydi. 2-0'lık skoru yakaladık” diye konuştu.

Talepkar bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Jesus, “Zaman zaman yedek kulübesinde sinirli gözüküyorum. Oyuncular pozisyonel bir hata yaptıysa sinirlenebiliyorum. Belirttiğim gibi taktiksel olarak hep iyi olmalarını istiyorum. Onlar da benim ne istediğimi anladıkça daha iyiye gidiyorlar. Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel anlamda geliştirebilmek hem de kolektif olarak geliştirmek” ifadelerini kullandı.

Mevlüt İşli - Hidayet Türkyılmaz - Muhammed Musab Gümüşer - Ali Nargüner - Cem Geçim - Sadettin Aliusta



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