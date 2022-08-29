Jorge Jesus: 'Bizim gerçek seviyemiz bu değil'

Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takım adına da maçta nadir gol pozisyonu olduğunu belirten Teknik Direktör Jorge Jesus, “Bugün Fenerbahçe kendi oyununu sahaya yansıtamadı. Ne defansif anlamda ne ofansif anlamda fikirlerimizi çok az sahaya yansıtabildik. Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kartın da bunda etkisi var. Ama 10 kişi kalmamıza rağmen golü yemedik. Golü yediğimizde maç 10'a 10'du. Bugün takıma baktığımız zaman son 2 ayda göstermiş olduğumuz dinamik ve hızlı futbolu, hem ofansif hem defansif anlamda dinamik ve hızlı futbolu sergileyemedik. İstediğimiz fikirleri uygulayamadık. Maçta nadir gol pozisyonu oldu 2 takım adına da. Rakibimiz gelişti diyenler ataklardan birinde golü buldu ve 1-0 kazandı. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak” dedi.

“Takıma hem defansif hem ofansif anlamda dinamiklik katmaya çalıştık”

Devre arası yapılan hamlelerle maça denge geldiğini ifade eden Jesus, “Belirtmiş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz değişikliklerde maça bir çözüm bulmaya çalıştık. Takıma hem defansif hem ofansif anlamda dinamiklik katmaya çalıştık. Fakat takımımız hem ofansif anlamda pozisyon üretmede sıkıntı yaşadı. Hem de 11 kişiye 10 kişiyken rakibi durdurmak ve savunmakta zorluklar yaşadı. Devre arası bu sebeple değişiklikler yaptık. İlk yaptığımız değişiklik çıkıp Lemos'un çıkıp Serdar Dursun'un girmesiyle de rakibimiz birazcık daha baskılı oynamaya başladı, kırmızı karttan dolayı. Ama devre arasında yaptığımız hamlelerle maçın dengeyi getirdiğimizi düşünüyorum. Maç 10 kişiye 10 kişi olduktan sonra maç daha kolay olmasını bekledik. Ama bu şekilde olmadı. Bugün takımımız sahaya gerekli dinamikliği ve hızı katmayı beceremedi önceki maçlarda olduğu gibi. Oyuna girenler de buna çözüm olamadı. Ve bu şekilde değişikliklerimizi tamamlamış olduk” şeklinde konuştu.

“Rakibimiz bizi şaşırtacak, hızlı kontra ataklar yapmadı”

İlk yarıda gelen kırmızı kartın etkisiyle takımın, rakibini geride kabullenmek zorunda kaldığını söyleyen Jesus, “Bugünün maçını böyle okumuyorum, çünkü rakibimiz bizi şaşırtacak, hızlı kontra ataklar yapmadı. İlk yarıda 1 kişi eksik kaldık. Tabii ki bunun da etkisiyle takımımız birazcık daha geride kabullenmek durumunda kaldı rakibi. O yüzden onlara hızlı atak yapacak boşlukları bırakmadık. Evet belirtmiş olduğunuz gibi hızlı kanat oyuncuları var. Ama bu anlamda bugün hızlı atak yaparak bizi şaşırtmadılar. Bugünün maçını bu şekilde okumuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim gerçek seviyemiz bundan önceki bugüne kadar oynadığımız maçlar”

Bugünkü mücadelede takımın gerçek performansını yansıtamadığının altını çizen Jesus, şunları söyledi:

“Takımımın genel performansına baktığım zaman bugünkü oyunumuzun bizim gerçek performansımızı gösterdiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar oynadığımız bütün maçlara bakıyorum, takımımın genel performansını değerlendirirken. Evet bugün çok iyi bir performans sergilemedik. Ama bizim gerçek seviyemiz bu değil. Bizim gerçek seviyemiz bundan önceki bugüne kadar oynadığımız maçlar. Ben buna odaklanıyorum. Ben oyuncularıma inanan bir antrenörüm. Bugün oyuncularım iyi bir performans sergileyemedi ama ben gerçek seviyemizin daha önceki maçlarda gösterdiğimiz performans olduğunu biliyorum. Valencia'nın pozisyonunu maç sırasında gördüm. Bu kendi içimizde konuşmamız gereken bir konu ki kendi içimizde tesisimizde oyuncumuzla konuşup değerlendireceğiz.”

Şevket Can Çikot - Ali Furkan Çetiner

