Jorge Jesus: 'Bu turnuvada final oynamak istiyoruz'

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini söyleyen Jesus, “Bugün hedefimiz olan çeyrek finali elde ettik. Bu turnuvada final oynamak istiyoruz. Bugünkü maçı kazanmak önemliydi. Rakibimizin Adana Demirspor ile oynadığı maç bizim için uyarıydı. Onları 4 golle elemişlerdi. Rakibin değerini biliyorduk sonuna kadar savaştılar. Gol bulana kadar kalemize şutları yoktu. İrfan'ın kalesine gelen ilk top gol oldu. Rakip golü şut atmadan bulmuş oldu. İlk yarıda oyunu çözebilirdik. Rakip iyi savundu daha fazla gol atmamıza izin vermedi. Nerdeyse 90 dakika boyunca savundu ve kontra ataklarla şans bulmayı denedi. Futbol bu önemli olan golü bulmanız. Maç sonunda istediğimizi aldık” şeklinde konuştu.

“Çaykur Rizespor 99 dakika boyunca iyi savundu”

Çaykur Rizespor'un iyi bir savunma sergilediğini belirten Jesus, “Galatasaray maçını çıkarırsak oynadığımız diğer maçlarda aynı performansı sergilediğimizi düşünüyorum. Rakiplerimiz de bizi izliyorlar. İyi organize olabiliyorlar. Fakat tek başınıza oynamıyorsunuz rakibin de belli değeri olabiliyor. Onlar da oyunu inceleyip bizi engelleyecek yöntem buluyorlar. Onlar da defansif olarak iyilerdi. 99 dakika iyi savundular. Onların teknik direktörü yapması gerekeni biliyordu. Her takım maç içinde üstünlük kuramadığı zaman olabilir. Onlar da bizleri inceleyip ona göre planlar kuruyorlar” ifadelerini kullandı.

“Transfer yapmayı düşündüğümüz bir pozisyon daha var”

Jesus, transfer ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

“Transfer döneleri geldiğinde her takım belli ayarlar yapmak ister. Takımdan ayrılanlar katılanlar olabilir. Bu dönemde her takımın imkanı olabiliyor. Biz de transferde Samet'i kadromuza kattık. Gelir gelmez oynadı. Her oyuncu gibi öğreneceği şeyler var. Teknik kalitesi var. Transfer penceresi açık. Takım için en iyisini yapmaya çalışacağız. İsim veremeyiz. Biz de bilmiyoruz. İmkanımız var. Transfer yapmayı düşündüğümüz pozisyonlar var. Bakalım istediğimiz gibi bir isim bulabilecekmiyiz.”

“Savunma hattını iyileştirmeyi düşünüyoruz”

Transfer takviyesinin savunma bölgesine yapılacağını aktaran Jorge Jesus, “Batshuayi ve Valencia yaklaşık 30 gol attı. Ofansif olarak güçlüyüz. Minimum 2 gol atıyoruz. Ofansif olarak oluşturuyoruz, güçlüyüz. Transferde iyileştirmeyi düşündüğümüz pozisyon savunma hattımız. Öndeki oyuncularımın performansından memnunum. Pedro, bildiğiniz gibi sakatlık yaşadı. Serdar Dursun da süre almadı ama bu 3 oyuncu çok gol attı. Bugün de sonucu Valencia belirledi. Onun maçı alma gibi bir özelliği var. Maçın sonunda gol atacağını hissediyorum. Maç içinde gol atacağı hissiyatını verir. Valencia da o hissi vermiyor ama golü atabiliyor” diye konuştu.

Bora Akyol - Selim Bayraktar

