Jorge Jesus, Galatasaray karşısında ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a karşı sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen şampiyonluğu rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor. Sezon başında takımın başına geçen Jorge Jesus, bu sezon derbilerde galibiyet yaşayamadı. Jesus, sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin başında Guus Hiddink'ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör olacak.

Portekizli çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine karşı bu sezon aldığı sonuçlar şöyle:

2 Ekim 2022: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

8 Ocak 2023: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

2 Nisan 2023: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

İsmail Yasin Akçın





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