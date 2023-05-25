Jorge Jesus: 'İki kupayı birden kazanmak isterim'

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek, finale yükseldi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Finale çıktıkları için takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Jorge Jesus, “Takım yine harika maç çıkardı. Ligde oynadığımız son maçta harika oyun sergilemiştik. Bugün yine Sivasspor karşısında kaliteli oyun sergiledi. Hem ofansif hem defansif anlamda. Takım son dönemde oyun olarak iyi bir seviyede diyebiliriz. Kupada finale çıktık. Takımımı tebrik ediyorum. Göstermiş oldukları kaliteli oyun ve goller sebebiyle. Attığımız goller rakip hatasından gelen goller değil. Takım olarak oluşturduğumuz gollerdi. Takımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Bize güç vermelerini, takıma özgüven aşılamalarını istemiştim. Bugün bunu yaptılar. Final nerde oynanırsa oynansın umarım taraftar yine olur. Taraftar desteği olunca bizim için kazanmak daha kolay” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe'nin kupayı kazanma ve ligde şampiyon olma ihtimali var”

“Fenerbahçe'nin hem Türkiye Kupası'nı kazanıp hem de ligde şampiyonluk yaşama ihtimalinin olduğunu vurgulayan Jesus, “Batshuayi ve Valencia ile hiç kaybetmedik. 10 maç kazandık. Batshuayi'nin sakatlığı ofansif kalitemizi düşürdü. Valencia ve Bathuayi birbirini tamamlayan oyuncular. King de sakatlık yaşadı. Ofansif kalitemizi kaybettik. Luan'ın sakatlığı defansif olarak gücümüzü azalttı. 7 ay oynayamadı. 1. sırada olmamasının sebebi sakatlıklar değil. Son haftalarda aldığımız beraberlikler bizi bu duruma soktu. Biz pes etmedik. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Bu sezon çok farklı bir sezon oldu. 3 tane hazırlık dönemi geçirdi takımlar. Bu her takımı etkiledi. Bazı maçlar oynanmadan kazanıldı. Benim için bu durumun sportif gerçekliği yok. Ligde kendimize bağlı değiliz rakibimize bağlıyız. Kupada kendimize bağlıyız. Şu anda iki yarışın içindeyiz. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var finali kazanma ihtimali var. İki yarışın da içinde olarak iyi bir sezon geçirdiğimizin göstergesi” ifadelerini kullandı.

“Türk futbolunda geliştirilmesi gereken bir şey var ülke sıralaması”

Türk futbolunun kaliteli olduğunu söyleyen Jesus, ülke sıralamasında yükselmesi gerektiğini ifade ederek, “Bildiğim bir şey var; Türkiye bir futbol ülkesi. Türk halkı futbolu çok seviyor. Burada kaliteli futbol için imkanlar var. İyi oyuncular var ama geliştirilmesi gereken bir şey var. Avrupa sıralamasındaki yeri. Türkiye ilk 15'te değil. Bu da 2. ve 3.'nün Avrupa Ligi'ne gidememesini sağlıyor. Şampiyon da Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamak zorunda kalıyor. Türkiye futbolunda kalite mevcut ama sıralamadaki yerini yukarı çıkarması gerekiyor. Türkiye futbolunun bunu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“İki kupayı birden kazanmak isterim”

Lig şampiyonluğunu kaybetmesi Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda kendisini başarısız bulacağını söyleyen Jesus, “Böyle bir durumda kendimi başarılı görmem. İki kupayı birden kazanmak isterim. Kupaları kazanmaya alışkınım. Bir kupa alırsak kötünün iyisi derim. İki kupayı alırsak harika olur. Çalıştığım her ülkede kupayı kazanmaya alışkınım” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye Kupası nasıl sahada oynanıyorsa lig maçları da bu şekilde olmalı”

Ligde oynanmadan kazanılan maçlar olduğuna dikkat çeken Jorge Jesus açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu lig benim için diğer liglerden farklı. Nasıl Türkiye Kupası finali sahada oynanıyorsa lig maçlarının da bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. 3 hazırlık dönemi geçirdik. Bu da benim için normal dışı bir durum."

Bora Akyol - Enes Gümüş



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