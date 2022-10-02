Jorge Jesus: 'İki takım da şampiyonluğa oynayacağını gösterdi'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda derbi mücadelesinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu akşamki sonucun kendilerini mutlu etmediğini söyleyerek, “Düşünüyorum ki Beşiktaş'ı da memnun etmedi. İki takım da kazanmak için oynadı. İlk 70 dakikada daha iyi olan bizdik. Daha fazla şut çeken, pozisyona giren bizdik. Son 15, 20 dakikada Beşiktaş daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler oyun anlamında yukarıya çekti onları. Bizim iki tane girdiğimiz pozisyon vardı son 15 dakikada. Büyük ve güzel bir maçtı. Maçın hızı, teknik ve taktik anlamda güzeldi. Dünyadaki büyük derbilere baktığımızda bugünkü maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel bir atmosfer yaptılar. Oyuncularda rakiplerine, kulüplerine saygı göstererek oynadılar. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe futbolcularını tebrik ediyorum” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort



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