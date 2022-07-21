Jorge Jesus: 'İkinci maçta turu geçen taraf olmak istiyoruz'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya'da Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftar desteğine değinen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, “İkinci maçta taraftarlarımızın bize desteğinin çok büyük bir avantaj oluşturacağını düşünüyorum. Taraftarımızın oluşturacağı atmosfer rakibin üzerinde psikolojik baskı sağlayacaktır. Beraberlikle buradan ayrılıyoruz. İlk maçı tamamladık, ikinci maçta turu geçen taraf olmak istiyoruz” diye konuştu.

"Ofansif anlamda daha üretken olmamız gerekiyor"

Karşılaşmayı değerlendiren Jorge Jesus, "Yeni bir ekip olarak çıktığımız ilk resmi maçımızdı. Zor bir rakiple eşleştiğimizi daha önce de söylemiştim. Rakibimizin oyuncularının çoğu Ukrayna Milli Takımı'nın da oyuncusu. Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'nde bizim takımımızdan daha tecrübeli bir ekip. Fakat 95 dakika sonunda daha iyi olan takım bizdik. Defansif olarak iyi bir görüntü sergiledik. Rakibimiz ciddi atak üretemedi, ofansif yönü yüksek oyuncularımızı oyuna aldıktan sonra birkaç pozisyon yakaladık fakat bunları değerlendiremedik. Ofansif

anlamda eksik kaldık fakat rövanşta ofansif anlamda daha üretken olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Oyuncularım bir üst tura çıkabilmek için gerekli kaliteye sahipler"

Transfer ile ilgili sorulan soruya ise Portekizli çalıştırıcı şu cevabı verdi: “Şu an için transfer konusunu konuşmamızın bir gereği yok. 27 Temmuz'da Dinamo Kiev ile bir kez daha karşılaşacağız. Takımımızın oyuncuları bir üst tura çıkabilmek için gerekli kaliteye sahipler. 5 haftalık süreçte bunu başarmak için çalıştık. Dinamo Kiev ile ikinci karşılaşmamızda oynayamayacak oyuncular ile ilgili konuşmanın gereği yok.”

Mert Ürkmez

