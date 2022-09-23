Jorge Jesus: 'İsmail'in ilk milli maçındaki performansından çok memnunum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Lige verilen milli arayı değerlendirerek sözlerine başlayan Jorge Jesus, "3 günlük iznin ardından çalışmalarımıza bugün tekrardan başlıyoruz. Bazı oyuncuların toparlanabilmesi açısından bu ara bize iyi geldi, önemliydi. Benim için de Portekiz'e gidip ailemi görme fırsatıydı. Hepimiz izinden daha enerjik bir şekilde dönüyoruz. Fenerbahçe, bu ara öncesince çok güçlü, iyi bir performans sergiliyordu. Tabii ki ideali bizim için ara vermemek olurdu ama milli maçlar var. Dolayısıyla bu dönemde de lige verilen arada gelişmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pek çok oyuncumuz mili takımlarında ülkelerini temsil ediyorlar” şeklinde konuştu.

Konuşmasından önemli satır başları

"Önümüzde ilk derbi maçı Beşiktaş var"

"Taraftarlarımız bizim yanımızda olsunlar, bize inansınlar"

"Hedeflerimize ulaşabilmemiz için hepimizin birlik olması gerekiyor"

"Taraftarlarımız bizim için her zaman 12. oyuncu oldu”

"İsmail'in ilk milli maçındaki performansından çok memnunum”

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