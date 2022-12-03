Jorge Jesus: 'Sakatlıklar önemli oyuncularımızı takımdan ayrı tuttu'



Kulüpler Birliği ve La Liga arasında düzenlenen hazırlık maçları kapsamında Fenerbahçe evinde Villareal'i 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçı değerlendirerek, “İspanya Avrupa'nın güçlü liglerinden biri ve en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Geçen sene yarı final oynadılar Şampiyonlar Ligi'nde. Çeyrek finalde Bayern Münih'i elediler. Lige verilen bu arada güçlü takımlarla oynamak istedik bize zorluk üretsinler diye. Bu maçlarda puan alınmıyor, asıl hedefimiz oyuncuların özgüven kazanması. Sakatlıktan dönen oyuncular var. Onların süre alması önemliydi. Bu arada bizim için en önemli şey bu sakat oyuncuların hızlı bir şekilde iyileşmesi” dedi.

“Ertuğrul geleceği parlak bir kaleci”

Fenerbahçe'deki kalecilere değinen Jesus, “Bu maçtan önce Altay'ın yaşamış olduğu sıkıntı vardı. Kendisinin oynayamayacağını biliyorduk. Ertuğrul ile başlayıp sonra İrfan'ın gireceğini planlamıştık. İrfan'da sakatlıktan çıktı. Kendileri oynadıkları süre boyunca gayet iyi bir performans sergilediler. Ertuğrul geleceği parlak bir kaleci. Bu maçlar bunlar için oynanıyor. İkisinin performansını görmemiz açısından iyi oldu” şeklinde konuştu.

“Sakatlıklar önemli oyuncularımızı takımdan ayrı tuttu”

Ofansif duran toplarda çok iyi olduklarını ifade eden Jorge Jesus, “Bu sezon duran toplardan çok fazla gol attık. Bu da çalışmanın bir sonucu. Elinizde teknik anlamda akıllı oyuncular varsa işler daha da kolay oluyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Pedro'nun sakatlığı hakkında kesinlik yok ama ağır sakatlık yaşadı. Bu sene oynayabilir mi şüpheli. Bu sene yaşadığımız sakatlık kas sakatlığı değil. Diz, bilek gibi noktalardan sakatlık yaşadık. Bu tarz sakatlıklar önemli oyuncuları takımdan ayrı tuttu. Luan sakattı, şimdi Pedro da sakatlandı. Luan 3 ay oldu neredeyse. Pedro da belki 4 ay dönmeyebilir. Bu oyuncuların yokluğunda çözüm üretmemiz gerekiyor. Sezon başladığında Trabzonspor ve Galatasaray maçlarımız var, zor olacak. Bunlara fiziksel ve taktik olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Transfer isterdim ama kulübün şartlarına göre hareket etmeliyiz”

Transfer konusuna değinen Jesus, “Gönlümden geçen ne, mümkün olan farklı şeyler. Fenerbahçe'nin aynı zamanda finansal anlamda uyması gereken şeyler var. Ben tabi ki transfer isterdim ama kulübün şartlarına göre çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Yunus Kılıç



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