Jorge Jesus, sarı-lacivertli tribünlere kızdı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşırken, tribünlerden bazı futbolculara tepki gösterildi. 68. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna giren Willian Arao, tribünlerden tepki gördü. Brezilyalı oyuncunun topu ayağına her alışında tribünlerden ıslıklar yükselirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ellerini iki yana açarak tepki gösterdi.

İsmail Yasin Akçın

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