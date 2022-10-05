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Jorge Jesus: 'Taraftarlarımızın yardımıyla galibiyet almak istiyoruz'

Jorge Jesus: 'Taraftarlarımızın yardımıyla galibiyet almak istiyoruz'
Jorge Jesus: 'Taraftarlarımızın yardımıyla galibiyet almak istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca karşısında taraftarın yardımıyla galibiyet almak istediklerini söyledi.

Jorge Jesus: 'Taraftarlarımızın yardımıyla galibiyet almak istiyoruz' - Tıkla İzle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. haftasında sahasında yarın Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. İki takım için de önemli bir müsabaka olacağını aktaran Jesus, "Larnaca, Dinamo Kiev'i yenerek gruptan çıkma yarışında kendisinin de olduğunu gösterdi. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın yardımıyla galibiyet almak istiyoruz. Rakip, Avrupa'da tanınmasa da Bosnalı ve Sırp kaliteli yabancı oyunculara sahip. Zorluklar çıkacaktır ama bu zorlukları lehimize çevirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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