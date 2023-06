Jorge Jesus'tan derbide tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, salı günü oynanan Antalyaspor maçında 11'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin yerine Diego Rossi'yi sahaya sürdü.

Sarı-lacivertliler müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.

Fenerbahçe'de, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek kulübesinde yer aldı.

5 eksik

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile sezonu kapatan Lincoln Henrique forma giymedi. Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Miguel Crespo ise teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

İrfan Can Eğribayat, ilk kez derbide forma giydi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir derbi maçta forma giydi. Bu sezon 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası mücadelesinde 11'de başlayan 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı.

Ali Koç tribünden takip etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi izlemek için Nef Stadyumu'na geldi. Başkan Koç, protokol tribünündeki yerini alarak takımı yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler siyah pazubant ile sahaya çıktı

Fenerbahçe, Galatasaray maçına Yüksel Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubant ile çıktı.

Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski futbolcularından olan ve 85 yaşında hayatını kaybeden Yüksel Gündüz için sarı-lacivertli oyuncular derbide siyah pazubant ile yer aldı.

İsmail Yasin Akçın



