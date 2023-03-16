Jorge Jesus'tan kadroda 5 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında sahasında İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de ilk maça göre 5 farklı oyuncu ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertli takımın teknik adamı Jorge Jesus, İspanya'da oynanan karşılaşmada King, Arao, Crespo, İrfan Can ve Lincoln'u oynatırken, içerideki maçta bu isimlerin yerine Arda, İsmail, Oosterwolde, Zajc ve Batshuayi'yi sahaya sürdü. Jesus'un Sevilla karşısında mücadeleye başlayacağı ilk 11 şu şekilde: "Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Oosterwolde, Arda Güler, Batshuayi, Valencia"

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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